Выиграть за три минуты. ЦСКА опять победил «Магнитку» в первом матче финала плей-офф

Турнирные дороги магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА второй раз в истории КХЛ пересеклись на стадии финала Кубка Гагарина. Впервые это произошло ещё в 2016 году, когда уральская команда под руководством Ильи Воробьёва сломила сопротивление московских армейцев в седьмом матче, во второй раз принеся Магнитогорску главный трофей КХЛ. В следующем сезоне «Металлург» снова добрался до решающей стадии турнира, но в 2017 году Кубок Гагарина достался СКА. С тех пор «Магнитка» до финала плей-офф не доходила вплоть до настоящего момента.

Что касается столичного клуба, то армейцам своего первого титула в КХЛ пришлось ждать до 2019 года, когда команда Игоря Никитина всухую переиграла омский «Авангард». В 2020 году армейцы снова были главным фаворитом сезона, но плей-офф КХЛ был не доигран из-за пандемии коронавируса, а в минувшем сезоне «ястребы» смогли взять реванш у ЦСКА, в результате чего в московской команде произошла смена главного тренера. Летом 2021 года вместо Никитина столичный клуб возглавил Сергей Фёдоров, в этом сезоне с ходу выведший ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

По итогам досрочно завершённого регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице, опередив ЦСКА на восемь очков. Благодаря этому уральцы получили право начинать каждую серию в плей-офф на домашнем льду. Таким образом, в отличие от событий шестилетней давности, начинать серию соперникам выпало на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

Для 52-летнего Фёдорова Магнитогорск является отнюдь не рядовым городом на хоккейной карте России. Уральский клуб стал последним пристанищем легендарного нападающего в ходе его игровой карьеры. Вдоволь наигравшись в НХЛ, Фёдоров вернулся в Россию в 2009 году, подписав контракт с «Магниткой». В этой команде Сергей Викторович в общей сложности провёл 179 матчей в лиге, набрав 92 (29+63) очка.

Фото: photo.khl.ru

«Остались ли у меня воспоминания о Магнитогорске? Конечно, остались, это не пустой звук, много людей я там знал, встречался, когда играл, за те три года в Магнитогорске. Мне нравилось там жить, мне нравились там люди, мне чувствовалась там поддержка, я очень рад, что в моей судьбе случились те вещи, которые связаны с Магнитогорском.

Безмерно благодарен, помню все три года от и до, я познакомился там с уникальными, удивительными людьми, это дало мне очень многое как человеку, потому что я жил очень долго за границей, а тут сразу окунулся в благоприятную, широкую русской души атмосферу. Я ни дня не забыл то время, что там был. Очень благодарен всем тем, кто был задействован в том переходе», – говорил Фёдоров накануне старта финала Кубка Гагарина.

Перед началом заключительной серии в сезоне-2021/2022 уральская команда получила очень приятное известие от своего медицинского штаба. Восстановился от повреждения один из ведущих защитников Артём Минулин, не выходивший на лёд с 24 марта, когда «Магнитка» проводила четвёртый матч серии с «Авангардом». 23-летний защитник вытеснил из состава Михаила Григорьева. В составе ЦСКА также произошло одно изменение, но оно носило более локальный характер: Тахир Мингачёв заменил Матвея Гуськова в роли 13-го форварда.

Стартовый матч финала обе команды начали без раскачки, с ходу обменявшись опасными моментами. У армейцев привычно выделялось третье сочетание в лице переживающего минимум третью молодость Александра Попова, центрфорварда Андрея Светлакова и молодого края Максима Соркина. Уральцы отвечали выпадами разных троек – воротам ЦСКА поочерёдно угрожали Брендан Лайпсик, Денис Зернов и Максим Карпов. В стартовом отрезке соперники на двоих произвели 19 бросков в створ ворот (11-8), но, несмотря на довольно высокую активность, открыть счёт в матче командам не удалось.

Ждать первого гола пришлось до четвёртой минуты второго периода, когда отличились гости. Для капитана ЦСКА Сергея Андронова нынешний год складывался далеко не лучшим образом. На Олимпийских играх в Пекине московский армеец получил травму, которая дала о себе знать по возвращении хоккеиста в клуб. Дебютный матч в этом плей-офф 32-летний нападающий провёл лишь в финале Западной конференции со СКА, и перед началом противостояния с «Магниткой» в активе опытного форварда было ноль очков в пяти матчах.

Фото: photo.khl.ru

Но именно Сергею было суждено стать автором первого гола в финальной серии. Армейцы совершили перехват на синей линии – бдительно сыграл шведский защитник Клас Дальбек, от него шайба отскочила на Антона Слепышева – тот выкатился по левому флангу и сделал перевод в центр, Андронов бросил в нижний угол – Василий Кошечкин щитком парировал, но Сергей успел на отскок и добил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Заброшенная шайба придала мощный импульс атаке ЦСКА, и уже спустя три минуты московские армейцы упрочили преимущество в счёте. Михаил Григоренко технично убрал со своего пути Семёна Кошелева, вылез на пятак и прострелил в направлении Константина Окулова – 71-й номер гостей отличиться не сумел, зато после рикошета шайба отскочила точно к Никите Нестерову, который мощно зарядил в угол. Два гола серебряных призёров Олимпиады в Пекине уложились в 2 минуты и 56 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Надежду на спасение в первом матче финальной серии хозяевам подарили сами армейцы. Если первое удаление Андрея Светлакова ещё сошло московской команде с рук, то последующее удаление Семёна Панкратова уже было реализовано «Магниткой». Уральцы заперли соперника в зоне, Лайпсик с правого края бросил в нижний угол, Джош Карри немного скорректировал траекторию шайбы, совершив подправление, — Иван Федотов щитком среагировал, но Максим Карпов подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но и это было ещё не всё. За шесть минут до конца периода армейцы получили уже третье удаление подряд – в штрафной бокс отправился Владислав Провольнев. Уральцы продолжили охотно нагружать Фёдотова большим количество работы, но на этот раз голкиперу и бригадам меньшинства ЦСКА удалось выстоять. Реализуй «Магнитка» удаление Провольнева – и всё бы пришлось начинать сначала, но этого не случилось, и в дальнейшем ЦСКА таких вольностей с нарушениями себе уже не позволил. Две заброшенные шайбы за три минуты во втором периоде так и остались моментом, определившим исход матча.

Примечательно, что за 14-летнюю историю выступления в плей-офф КХЛ армейцы в 45-й раз повели в матче со счётом 2:0. За это время московский клуб потерпел только два поражения в таких встречах, одержав при этом 42 победы. Сегодня ЦСКА подтвердил свою убойную статистику, в заключительном отрезке хладнокровно сумев удержать преимущество в счёте.

За 17 минут с начала периода хозяева смогли только четыре раза потревожить Федотова. В итоге уже за три минуты до конца основного времени Воробьёв рискнул и заменил голкипера на шестого полевого игрока. Но счастья «Магнитке» это не принесло – окончательный счёт установил Сергей Плотников, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гости довели дело до важной победы, оставив за собой первый матч финала плей-офф. Примечательно, что шесть лет назад москвичи также стартовали в решающей серии с «Магниткой» с победного результата. Вся разница заключалась лишь в том, что тогда серия начиналась в Москве, а сейчас в Магнитогорске, где 20 апреля и состоится следующий матч противостояния.