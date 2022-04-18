Фетисов похвалил Фёдорова за грамотно выстроенную игру ЦСКА с «Металлургом»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о первой игре «Металлурга» и ЦСКА (1:3) в рамках финала плей-офф КХЛ.
«Сегодня увидел очень грамотную игру в исполнении ЦСКА. В этом большая заслуга Сергея Фёдорова — одного из лучших хоккеистов мира по разносторонности и умению играть на результат. Команда поймала этот момент. ЦСКА приехал к фавориту финала, где добился успеха в первом матче. Психология давит на хозяев больше, чем на приезжих.
Первая игра в финальной серии ни о чём не говорит. Выигрывать всегда приятно, но даже на выезде всё это пока ничего не значит. Финальная серия — отдельная история. Самое главное — психология», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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