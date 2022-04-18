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Каменев — о 3:1 с «Металлургом»: не сказал бы, что идеальный матч, всегда есть ошибки

Каменев — о 3:1 с «Металлургом»: не сказал бы, что идеальный матч, всегда есть ошибки
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Нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 (3:1).

«Хорошая игра – здорово начали первый период, потом первая половина второго тоже была за нами. Удаления немного сломали игру, но в концовке мы вернулись и довели дело до конца. На матче были знакомые, друзья приехали.

Когда вышел на раскатку, вспоминал, как сам с трибун смотрел матчи, играя в детской школе или в «Стальных Лисах». Но сейчас я в другой команде и буду делать всё, чтобы победить. Не сказал бы, что это идеальный матч, таких не бывает. Всегда есть ошибки, сегодня, например, пропустили одну», — приводит слова Каменева официальный сайт КХЛ.

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