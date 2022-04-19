Ничушкин забил Самсонову в матче «Колорадо» — «Вашингтон»
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В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1.В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, ворота «Вашингтона» защищает российский голкипер Илья Самсонов.
Для Ничушкина этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 25 результативных передач в 56 играх.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 94 очка. «Колорадо», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 116 очков.
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