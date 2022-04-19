Юханссон — об Овечкине: как можно не удивляться? Он продолжает забивать голы

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон оценил игру капитана клуба Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2), который отметился 778-й шайбой в НХЛ и 48-м голом в текущем сезоне.
«Как можно не удивляться? Он продолжает забивать голы. За Овечкиным интересно наблюдать. Ничего не изменилось с тех пор, как я уходил. Да, это невероятно.
Сейчас хорошее время, чтобы начать играть лучше и настроиться на правильный лад. Мы показываем неплохой хоккей с отличными командами, и именно так мы и хотим играть. Так будет и в плей-офф. В последнем матче была отличная атмосфера.
Мой гол? Это было невероятно. Я думаю, что и перехват, и передача были первоклассными», — приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.
- 19 апреля 2022
-
09:05
-
08:35
-
08:20
-
08:17
-
07:50
-
07:41
-
07:37
-
07:25
-
07:15
-
06:55
-
06:52
-
06:48
-
06:41
-
06:36
-
05:38
-
05:38
-
04:52
-
04:30
-
04:08
-
02:51
- 18 апреля 2022
-
23:41
-
23:08
-
22:26
-
21:35
-
21:14
-
20:58
-
20:35
-
20:30
-
20:15
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:41