Юханссон — об Овечкине: как можно не удивляться? Он продолжает забивать голы

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон оценил игру капитана клуба Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2), который отметился 778-й шайбой в НХЛ и 48-м голом в текущем сезоне.



«Как можно не удивляться? Он продолжает забивать голы. За Овечкиным интересно наблюдать. Ничего не изменилось с тех пор, как я уходил. Да, это невероятно.



Сейчас хорошее время, чтобы начать играть лучше и настроиться на правильный лад. Мы показываем неплохой хоккей с отличными командами, и именно так мы и хотим играть. Так будет и в плей-офф. В последнем матче была отличная атмосфера.



Мой гол? Это было невероятно. Я думаю, что и перехват, и передача были первоклассными», — приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.