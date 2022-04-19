Фетисов уверен, что Овечкин без проблем забьёт 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением, сможет ли российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросить 50 голов в сезоне.
«Уверен, Овечкин без проблем дойдёт до отметки в 50 голов за сезон, тем более у него для этого ещё шесть игр. Конечно, ожидал такой результативности от Александра даже в 36 лет. Мы вместе катались летом: Александр был в потрясающей форме, я видел его нацеленность.
Овечкин — лидер и капитан «Вашингтона», поэтому уверен, что он не убавит в результативности и в плей-офф. Александр играет не ради статистики. Если ему будет позволять здоровье, то ещё ближайшие пару сезонов не сбавит темп», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, в настоящий момент у 36-летнего форварда 48 голов в 74 играх регулярного сезона НХЛ.
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