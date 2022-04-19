Задоров подрался с защитником «Чикаго» после того, как провёл силовой приём на Тэйвзе
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:2.
На 13-й минуте встречи российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл силовой прием на капитане «Чикаго» Джонатане Тэйвзе, после чего защитник «Блэкхоукс» Джейк Маккейб устроил драку с россиянином. По её итогам Задоров повалил хоккеиста хозяев, который получил штраф 2+2 минуты, а российский защитник был удалён на две минуты. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.
«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке Запада.
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