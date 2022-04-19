Гимаев-мл.: Александра Овечкина подталкивает борьба с Гретцки — он вошёл в кураж

Эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением, сможет ли форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросить 50 шайб в текущем сезоне НХЛ.
«Добьёт ли до 50 шайб в сезоне за шесть игр? Всё возможно. Он сейчас идёт по хорошему графику. Думаю, Александр сам хочет, потому что 50 — это приятная цифра даже для такого снайпера, как Овечкин.
Ожидал ли, что 36-летний Овечкин может провести свой лучший сезон по очкам за 12 лет? Я всегда от него что-то ожидаю. Человек — третий снайпер лиги в истории. В следующем сезоне, я уверен, он станет вторым. Главным фактором, что Овечкин набирает столько очков является борьба с рекордом Гретцки: это его подталкивает. Думаю, он вошёл во вкус и кураж, поймал ритм: как раз это помогло ему так результативно играть в текущем сезоне.
Хотелось бы отметить игру Евгения Кузнецова, который в этом сезоне показывает свой лучший хоккей. Видно, что Овечкин, как приехал в НХЛ 18-летним парнем, так и сейчас: у него глаза горят, и это его двигает к цели. Все хотят, чтобы он побил рекорд, и каждый шаг его движет к этой цели.
Думаю, что Овечкин будет играть в плей-офф, как в 2018 году. В первую очередь он будет думать не о своей статистике, а о том, чтобы команда побеждала. Я помню, в 2018 году он так здорово в обороне помогал, как никогда. Это был ключевой фактор, что Александр был полезен на всех участках площадки и не думал только о своих заброшенных шайбах. Думаю, в этом году будет абсолютно такая же история», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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