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Крикунов считает, что отсутствие Витолиньша не будет проблемой для Знарка в «Ак Барсе»

Крикунов считает, что отсутствие Витолиньша не будет проблемой для Знарка в «Ак Барсе»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал мнение, что отсутствие помощника Олега Знарка Харийса Витолиньша не станет проблемой для Знарка в «Ак Барсе».

«Думаю, что всё будет нормально. Да, год пропустил и не получилось в «Спартаке». Всё равно один год он был около хоккея, с молодёжкой. Я думаю, что справится.

Не думаю, что может возникнуть конфликт интересов клуба и тренера. Знарок, когда начинал, тоже работал с молодёжью в Риге. Я ещё сам к нему приезжал туда — он работал с молодыми ребятами. Поэтому не думаю, что для него это станет тяжёлой задачей.

Станет ли проблемой, что Витолиньш не будет помогать Знарку? Витолиньш работает в сборной Латвии. Думаю, он там остаётся. Ну будет Бабенко работать с ним, поэтому это не станет для Знарка проблемой», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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