Макар Хабаров и Никита Гуслистов вызваны в сборную России

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов и защитник команды Макар Хабаров вызваны в расположение национальной сборной России, сообщает официальный телеграм-канал «Северстали».

Игроки примут участие в тренировочных сборах в Новогорске, которые пройдут с 23 по 30 апреля.

1 и 2 мая в Туле состоятся товарищеские матчи со сборной Беларуси, с 4 по 10 мая пройдёт турнир «St. Petersburg Cup».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий Гуслистов набрал 13 очков в 34 матчах регулярного чемпионата: забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф на его счету две передачи в семи играх.

22-летний Макар Хабаров отдал две передачи в 29 матчах регулярного чемпионата. Также в его активе один гол в семи встречах плей-офф КХЛ.

Напомним, ранее «Северсталь» продлила контракт с Гуслистовым сроком на два года.