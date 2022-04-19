Макар Хабаров и Никита Гуслистов вызваны в сборную России

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов и защитник команды Макар Хабаров вызваны в расположение национальной сборной России, сообщает официальный телеграм-канал «Северстали».
Игроки примут участие в тренировочных сборах в Новогорске, которые пройдут с 23 по 30 апреля.
1 и 2 мая в Туле состоятся товарищеские матчи со сборной Беларуси, с 4 по 10 мая пройдёт турнир «St. Petersburg Cup».
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий Гуслистов набрал 13 очков в 34 матчах регулярного чемпионата: забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф на его счету две передачи в семи играх.
22-летний Макар Хабаров отдал две передачи в 29 матчах регулярного чемпионата. Также в его активе один гол в семи встречах плей-офф КХЛ.
Напомним, ранее «Северсталь» продлила контракт с Гуслистовым сроком на два года.
- 19 апреля 2022
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01
-
15:48
-
14:37
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:35
-
08:20
-
08:17
-
07:50
-
07:41
-
07:37
-
07:25
-
07:15
-
06:55
-
06:52
-
06:48