Нападающий Богдан Якимов продлит контракт с московским «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», 27-летний нападающий Богдан Якимов продлит контракт с московским «Динамо», у сторон есть принципиальная договорённость. Срок соглашения – один сезон.
По ходу текущего сезона Якимов перешёл в «Динамо» из «Сочи». В течение сезона он провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и забил три гола. За «Динамо» хоккеист сыграл в 19 играх регулярного чемпионата, где забил пять голов и отдал одну передачу. В плей-офф на его счету пять матчей и одна заброшенная шайба.
Напомним, в плей-офф динамовцы обыграли «Северсталь» в первом раунде (4-3), но уступили московскому ЦСКА (0-4).
Ранее хоккеист играл в КХЛ за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь», и СКА. Также на его счету один матч в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз».
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