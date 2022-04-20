Как стало известно «Чемпионату», 27-летний нападающий Богдан Якимов продлит контракт с московским «Динамо», у сторон есть принципиальная договорённость. Срок соглашения – один сезон.

По ходу текущего сезона Якимов перешёл в «Динамо» из «Сочи». В течение сезона он провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и забил три гола. За «Динамо» хоккеист сыграл в 19 играх регулярного чемпионата, где забил пять голов и отдал одну передачу. В плей-офф на его счету пять матчей и одна заброшенная шайба.

Напомним, в плей-офф динамовцы обыграли «Северсталь» в первом раунде (4-3), но уступили московскому ЦСКА (0-4).

Ранее хоккеист играл в КХЛ за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь», и СКА. Также на его счету один матч в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз».