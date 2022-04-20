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Сушинский: категорически против уменьшения лимита. И так нормальных легионеров не привозим

Сушинский: категорически против уменьшения лимита. И так нормальных легионеров не привозим
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

«Всегда был против лимита на легионеров. Если это связано с политической точкой зрения, то ещё больше против. Поступать теми же методами, которые используют недружественные страны, неправильно. Спорт должен быть вне политики. У меня много друзей-иностранцев, мы поддерживаем друг друга. Искусственно делать лимит не надо. В КХЛ должны играть лучшие. В НХЛ же играют лучшие, там нет лимита на иностранцев, никто их никогда не устанавливал. Туда берут лучших, там растут и хотят расти. В КХЛ нужно сделать то же самое, чтобы молодые игроки тянулись, росли, смотрели на лучших игроков и учились у них. Категорически против уменьшения лимита. Мы и так никаких нормальных легионеров привозим, и у нас ребята не растут.

Искусственный ввод в состав молодых игроков – тоже неправильно. У большинства команд они просто тупо сидят на лавке. Год проходит, они отсидели на лавке, не сыграли ни в ВХЛ, ни в МХЛ – половина ребят теряется из-за этого. Если уж и брать в состав молодого игрока, то такого, который может играть. А не просто для того, чтобы заткнуть дырку из-за необходимости иметь двух человек в составе. Это бессмысленно», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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