Вайсфельд – о лимите: чего ФХР хочет добиться? Почему сокращают именно до трёх?

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров.



«Если бы в ФХР объяснили, зачем они предлагают уменьшит лимит на легионеров, то можно было бы порассуждать об этом. Не вижу никакого практического смысла так поступать. Количество легионеров и так сократится. Может, у ФХР есть какие-то далеко идущие планы? Если бы ФХР сказала, что сокращает количество легионеров до трёх, и объяснила причину… Ведь непонятно, для чего это делается.



На молодёжь это никак не повлияет. Говорят, что для неё появятся дополнительные места. Но при этом исчезнут мастера высокого класса, у которых молодёжь может учиться. Разве Хартикайнен и Ларсен кому-то из молодых игроков мешали развиваться? Сомневаюсь. А слабые легионеры могут приезжать и при трёх местах.



Чего ФХР хочет этим добиться? Нам же не говорят. Просто решили ни с того ни с сего сократить количество легионеров. Почему именно до трёх а, не до двух? Почему не сокращают совсем?», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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