Голкипер «Каролины» Андерсен может восстановиться к плей-офф

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен может восстановиться от травмы к старту плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Вратарь из-за травмы нижней части тела выбыл минимум на одну неделю. Серьёзных повреждений у него не выявили. Ожидается, что датчанин вернётся в строй к началу плей-офф.
Андерсен в настоящее время делит четвёртое место среди голкиперов НХЛ по количеству побед в нынешнем сезоне (35-14-3). По проценту отражённых бросков (92,2) он делит шестое место. Отметим, что «Каролина» уже гарантировала себе место в плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Каролина» вызвала в состав из АХЛ российского вратаря Петра Кочеткова. 22-летний Кочетков в текущем сезоне выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,09.
- 20 апреля 2022
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