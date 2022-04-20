Майе вывел «Металлург» вперёд в матче с ЦСКА

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит второй матч финала Кубка Гагарина. «Металлург» принимает ЦСКА. В эти минуты идёт первый период встречи.



На шестой минуте матча счёт открыл Филип Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин. Таким образом, «Металлург» ведёт в счёте. Земчёнок подключился по правому флангу и набросил на пятак — Майе удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.



Напомним, что счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Первая встреча команд также проходила в Магнитогорске.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — ЦСКА.

Напомним, что в финале Западной конференции ЦСКА выиграл серию со СКА (4-3). В Восточной конференции «Металлург» обыграл «Трактор» (4-1).