Майе вывел «Металлург» вперёд в матче с ЦСКА
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит второй матч финала Кубка Гагарина. «Металлург» принимает ЦСКА. В эти минуты идёт первый период встречи.
На шестой минуте матча счёт открыл Филип Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин. Таким образом, «Металлург» ведёт в счёте. Земчёнок подключился по правому флангу и набросил на пятак — Майе удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.
Напомним, что счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Первая встреча команд также проходила в Магнитогорске.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — ЦСКА.
Напомним, что в финале Западной конференции ЦСКА выиграл серию со СКА (4-3). В Восточной конференции «Металлург» обыграл «Трактор» (4-1).
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