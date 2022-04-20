И. Воробьёв: «Металлург» улучшил реализацию за счёт агрессии. Мы ищем счастья в атаке

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий по поводу победы своей команды в матче финальной серии Кубка Гагарина со столичным ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4.



«Коростелёв хорошо вошёл в матч, давно не играл, выполнил ту работу, которую мы просили. За счёт чего удалось улучшить реализацию? За счёт агрессии. Мы весь сезон искали счастья в атаке в большей степени. В прошлой игре у нас тоже были моменты.



В третьем периоде не было мысли заменить Кошечкина на Налимова. ЦСКА очень здорово реализует свои моменты, даже если вспомнить серию с «Динамо», когда бело-голубые повели 3:0 в одном из матчей. А потом немного выдохнули — и привет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.