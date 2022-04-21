Дадонов забил 20-й гол в сезоне, поразив ворота Самсонова

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 3:2.



На 43-й минуте матча российский нападающий Евгений Дадонов сравнял счёт в матче. Этот гол стал 20-м для него в текущем сезоне. Примечательно, что поразил Дадонов ворота своего соотечественника – Ильи Самсонова.



Ранее на 23-й минуте матча российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою 779-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отметился точным выстрелом после передач соотечественника Евгения Кузнецова и шведского нападающего Маркуса Юханссона.



На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков.