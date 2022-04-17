«Эдмонтон» крупно обыграл «Вегас», у Дадонова «-3»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0.

В первом периоде отличился Крис Расселл, которому ассистировали Зак Кассиан и Райан Маклауд. В третьем игровом отрезке «Эдмонтон» забросил три шайбы. Сначала забил Коди Сеси. Передачи на счету Дарнелла Нурса и Эвандера Кейна. Через четыре с половиной минуты отличился Уоррен Фёгеле. На 56-й минуте забил Эвандер Кейн, которому ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Дерек Райан.

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут 28 секунд, заработав «-3».

После 76 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции. На счету команды 94 очка. «Вегас» (76) находится на девятой позиции на Западе. В активе клуба 87 баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.