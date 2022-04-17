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«Эдмонтон» крупно обыграл «Вегас», у Дадонова «-3»

«Эдмонтон» крупно обыграл «Вегас», у Дадонова «-3»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0.

В первом периоде отличился Крис Расселл, которому ассистировали Зак Кассиан и Райан Маклауд. В третьем игровом отрезке «Эдмонтон» забросил три шайбы. Сначала забил Коди Сеси. Передачи на счету Дарнелла Нурса и Эвандера Кейна. Через четыре с половиной минуты отличился Уоррен Фёгеле. На 56-й минуте забил Эвандер Кейн, которому ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Дерек Райан.

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут 28 секунд, заработав «-3».

После 76 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции. На счету команды 94 очка. «Вегас» (76) находится на девятой позиции на Западе. В активе клуба 87 баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Расселл (Кассиан, Маклауд) – 16:26 (5x5)   2:0 Сеси (Нурс, Кейн) – 40:35 (5x5)   3:0 Фёгеле – 45:16 (5x5)   4:0 Ньюджент-Хопкинс (Райан) – 55:32 (4x5)
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