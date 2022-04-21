Овечкин обновил рекорд 1971 года и стал самым возрастным игроком с 50+ голами в сезоне НХЛ

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4) и стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение было у Джонни Буцика, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971).



Благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.