Крикунов: Овечкин — машина, пока что рядом с ним никого нет

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с очередным достижением в НХЛ.



«Конечно, это крутое достижение. Я так думаю, что Сашка решил всё-таки подтянуться за Гретцки, сначала за Хоу, постараться побить этот рекорд, поэтому так играет. Не сбавляет темпа. Дай бог ему.



Возможен ли у Овечкина в его возрасте внезапный физический спад? Да нет, у него вряд ли. Он машина. Он тренировался в позапрошлом году с нами. Я скажу, что он машина. Вряд ли какой-то спад будет.



Сопоставим ли Мэттьюс с Овечкиным? Он идёт по хорошему графику, но это пока ещё он молодой. Как он потом пойдёт, тяжело сказать. Пока что рядом с ним [Овечкиным] никого нет», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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