«Мы не против, но как это?» «Вегас» — о просьбе Овечкина к судье не удалять их игрока

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) уговорил судью не удалять игрока «Вегаса» Макса Пасиоретти, после контакта с которым оказался на льду.



«Овечкин только что отказался от удаления? Мы не против, но как это?» – отреагировал «твиттер» «Вегаса» на эпизод.



Напомним, капитан «Вашингтона» пытался укротить летящую по воздуху шайбу и выйти из своей зоны, чему всячески мешал нападающий «Вегаса». Американец пару раз легонько схватил ускользающего от опеки Овечкина за свитер, после чего россиянин упал на лёд.



После эпизода Александр начал показывать арбитру, что нарушения в действиях Пасиоретти не было.