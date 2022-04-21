Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не против, но как это?» «Вегас» — о просьбе Овечкина к судье не удалять их игрока

«Мы не против, но как это?» «Вегас» — о просьбе Овечкина к судье не удалять их игрока
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) уговорил судью не удалять игрока «Вегаса» Макса Пасиоретти, после контакта с которым оказался на льду.

«Овечкин только что отказался от удаления? Мы не против, но как это?» – отреагировал «твиттер» «Вегаса» на эпизод.

Напомним, капитан «Вашингтона» пытался укротить летящую по воздуху шайбу и выйти из своей зоны, чему всячески мешал нападающий «Вегаса». Американец пару раз легонько схватил ускользающего от опеки Овечкина за свитер, после чего россиянин упал на лёд.

После эпизода Александр начал показывать арбитру, что нарушения в действиях Пасиоретти не было.

Такого от Овечкина никто не ждал! Попросил судью не удалять соперника, восхитив Америку Такого от Овечкина никто не ждал! Попросил судью не удалять соперника, восхитив Америку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022