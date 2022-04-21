Форвард «Ак Барса» Дыняк заключил новый контракт с клубом
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Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал команды.
Отмечается, что двухстороннее соглашение рассчитано до 2024 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл в составе команды 30 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Дыняк принял участие в пяти встречах, отдав одну голевую передачу при полезности «-2».
Форвард перешёл в «Ак Барс» в сезоне-2019/2020, за это время сыграл 99 матчей в КХЛ, набрав 23 (10+13) очка при показателе полезности «+3».
Напомним, «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярки, в первом раунде плей-офф уступив «Авангарду» (2-4).
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