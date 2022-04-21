Экс-защитник СКА: Овечкин — уникальный игрок. Видимо, потом расскажет секрет долголетия

Известный в прошлом защитник Кирилл Сафронов прокомментировал игру капитана и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Это один из самых лучших наших игроков, который, несомненно, со временем приобретёт статус великого. Наверное, просто при игровой карьере пока ещё так не называют, хотя многие говорят, но в дальнейшем, несомненно, это ждёт его. Это уникальный игрок, который на протяжении стольких лет настолько стабильно играет на таком высоком уровне. Александр — немолодой игрок, но неувядающий. Видимо, потом расскажет секрет своего хоккейного долголетия», — приводит слова Сафронова «Лайф».



Напомним, в текущем регулярном сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.