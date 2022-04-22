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Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег»

Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:2.

У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен, Джейккоб Славин, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 20 секунд, отдав голевую передачу. В 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ на его счету 68 (30+38) очков.

У «Виннипега» забивали Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Россиянин Евгений Свечников провёл на льду 3 минуты 59 секунд. В 68 играх он набрал 19 (7+12) баллов.

После 78 матчей «Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 108 очков. «Виннипег» (78) находится на 11-й позиции на Западе. В активе команды 81 балл.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях. «Виннипег» на домашнем льду примет «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа) – 07:10 (4x4)   0:2 Дюбуа (Демело) – 18:55 (5x5)   1:2 Терявяйнен (Ахо, Деанджело) – 39:30 (4x3)   2:2 Славин (Свечников, Нечас) – 44:10 (5x5)   3:2 Джарвис (Смит, Терявяйнен) – 48:21 (5x5)   4:2 Стаал (Фаст, Шей) – 59:13 (en)
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