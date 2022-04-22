Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:2.
У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен, Джейккоб Славин, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 20 секунд, отдав голевую передачу. В 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ на его счету 68 (30+38) очков.
У «Виннипега» забивали Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Россиянин Евгений Свечников провёл на льду 3 минуты 59 секунд. В 68 играх он набрал 19 (7+12) баллов.
После 78 матчей «Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 108 очков. «Виннипег» (78) находится на 11-й позиции на Западе. В активе команды 81 балл.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях. «Виннипег» на домашнем льду примет «Колорадо Эвеланш».
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