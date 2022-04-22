Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали гости — 6:3.



У «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Джейк Эванс и Коул Кофилд. Российский защитник Александр Романов провёл на льду 21 минуту 41 секунду, заработав «-2».



У «Филадельфии» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а также забивали Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Морган Фрост и Иван Проворов. Ещё на счету российского защитника голевая передача. В 75 играх регулярного чемпионата НХЛ Проворов набрал 28 (9+19) очков. Егор Замула сыграл 17 минут 32 секунды, заработав «-2».



«Монреаль» потерпел 7-е поражение подряд. В следующем матче «трёхцветные» сыграют с «Оттавой Сенаторз» в гостях. «Филадельфия» примет на домашнем льду «Питтсбург Пингвинз».