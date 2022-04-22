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Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Монреаль»

Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали гости — 6:3.

У «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Джейк Эванс и Коул Кофилд. Российский защитник Александр Романов провёл на льду 21 минуту 41 секунду, заработав «-2».

У «Филадельфии» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а также забивали Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Морган Фрост и Иван Проворов. Ещё на счету российского защитника голевая передача. В 75 играх регулярного чемпионата НХЛ Проворов набрал 28 (9+19) очков. Егор Замула сыграл 17 минут 32 секунды, заработав «-2».

«Монреаль» потерпел 7-е поражение подряд. В следующем матче «трёхцветные» сыграют с «Оттавой Сенаторз» в гостях. «Филадельфия» примет на домашнем льду «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Бринк) – 07:43 (5x5)   0:2 Проворов (ван Римсдайк, Бринк) – 14:29 (5x5)   1:2 Хоффман (Галлахер, Дворак) – 15:31 (5x5)   2:2 Эванс (Питри, Питлик) – 25:28 (5x5)   2:3 Линдблом (Макьюэн, Хёгберг) – 26:49 (5x5)   2:4 Конечны (Аттард, Проворов) – 33:02 (5x5)   2:5 Фрост (Кейтс, Типпетт) – 55:36 (5x5)   2:6 ван Римсдайк – 56:56 (5x5)   3:6 Кофилд (Уайдман, Судзуки) – 57:33 (5x5)
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