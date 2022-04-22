Капризову осталось совершить три результативных действия, чтобы набрать 100 очков за сезон

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 19 минут 54 секунды и помимо заброшенной шайбы отметился и ассистентским дублем, завершив игру с показателем полезности «+2». Таким образом, на его счету теперь 97 (44+53) очков в 76 матчах нынешнего сезона.
В оставшихся пяти встречах – с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз», «Аризоной Койотс», «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш», Капризову необходимо совершить три результативных действия для покорения отметки в 100 очков за сезон.
На данный момент, Капризов ближе всех среди россиян к 100 набранным очкам в нынешнем сезоне. У Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс»– 96 (22+74) очков.
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