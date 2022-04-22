Кучеров преодолел отметку в 600 очков в НХЛ в матче с «Торонто»
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28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, принявший непосредственное участие в разгроме «Торонто Мэйпл Лифс» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, преодолел отметку в 600 очков в своей заокеанской карьере.
Благодаря голу и результативной передаче в игре с «Торонто» он набрал 600-е и 601-е (241+360) очко в НХЛ. Таким образом, он стал 15-м хоккеистом из России в истории НХЛ, преодолевшим эту отметку.
В списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян Кучеров занимает 15-е место, его ближайшая цель – Игорь Ларионов с 644 (169+475) результативными действиями.
Напомним, 8-летний контракт Кучерова с «Тампой» на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по завершению сезона-2026/2027.
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