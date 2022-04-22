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Гонка снайперов НХЛ: Капризов обошёл Макдэвида, сравнявшись по голам с пятым местом

Гонка снайперов НХЛ: Капризов обошёл Макдэвида, сравнявшись по голам с пятым местом
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Сегодня, 22 апреля, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Миннесота Уайлд» одержала победу в домашней встрече над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:3. Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. 24-летний форвард вышел на шестое место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, на его счету 44 гола. Он сравнялся с нападающим «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором, а также обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (43 шайбы).

Первое место в гонке бомбардиров занимает Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») с 58 голами в 70 матчах, следом идёт форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль с 54 шайбами за 76 встреч. Замыкает тройку нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с 51 голом за 78 игр. Четвёртое место — у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 50 шайб за 75 встреч.

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