Капризов нанёс травму игроку «Ванкувера». Позже выяснилось, что у Ричардсона сломан нос

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



В одном из эпизодов матча российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов переносил клюшку, случайно задев голову нападающего «Ванкувера» Брэда Ричардсона и нанеся сильный удар. Позже главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро на пресс-конференции сообщил, что у хоккеиста его клуба сломан нос. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.



В текущем сезоне НХЛ на счету Капризова 97 (44+53) очков в 76 матчах нынешнего сезона. «Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 105 очков в 77 встречах.