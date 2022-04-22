Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 22 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Виннипег Джетс». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи.
«Филадельфия Флайерз» в гостях уверенно обыграла «Монреаль Канадиенс», прервав серию из шести поражений. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой.
«Флорида Пантерз» одержала 12-ю победу подряд, обыграв дома «Детройт Ред Уингз». «Пантеры» заняли первое место по итогам регулярного сезона в Атлантическом дивизионе.
«Баффало Сэйбрз» в гостевой встрече уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». В составе хозяев дебютировал российский защитник Никита Охотюк, он отметился заброшенной шайбой.
«Питтсбург Пингвинз» дома крупно обыграл «Бостон Брюинз». Форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель стал автором хет-трика.
«Нью-Йорк Рейнджерс» в дерби оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс». Российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отдал четыре голевых передачи.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 8:1. Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, Михаил Сергачёв отметился одной голевой передачей. Форвард канадского клуба Илья Михеев стал автором единственной шайбы команды.
«Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) балла.
«Калгари Флэймз» переиграл на своей арене «Даллас Старз». Защитник «огней» Никита Задоров не отметился результативными действиями.
«Лос-Анджелес Кингз» дома уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс», улучшив шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
«Сент-Луис Блюз» в гостях выиграл во встрече с «Сан-Хосе Шаркс». Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой, Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативный пас.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (118 очков, 77 матчей), «Каролина Харрикейнз» (108, 78), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 78), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 78), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (102, 77), «Бостон Брюинз» (99, 77), «Питтсбург Пингвинз» (99, 78) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (106, 78), «Миннесота Уайлд» (105, 77), «Сент-Луис Блюз» (105, 78), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (94, 79), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), и «Даллас Старз» (91, 78).
- 22 апреля 2022
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