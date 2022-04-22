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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 22 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 22 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Виннипег Джетс». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа) – 07:10 (4x4)   0:2 Дюбуа (Демело) – 18:55 (5x5)   1:2 Терявяйнен (Ахо, Деанджело) – 39:30 (4x3)   2:2 Славин (Свечников, Нечас) – 44:10 (5x5)   3:2 Джарвис (Смит, Терявяйнен) – 48:21 (5x5)   4:2 Стаал (Фаст, Шей) – 59:13 (en)

«Филадельфия Флайерз» в гостях уверенно обыграла «Монреаль Канадиенс», прервав серию из шести поражений. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Бринк) – 07:43 (5x5)   0:2 Проворов (ван Римсдайк, Бринк) – 14:29 (5x5)   1:2 Хоффман (Галлахер, Дворак) – 15:31 (5x5)   2:2 Эванс (Питри, Питлик) – 25:28 (5x5)   2:3 Линдблом (Макьюэн, Хёгберг) – 26:49 (5x5)   2:4 Конечны (Аттард, Проворов) – 33:02 (5x5)   2:5 Фрост (Кейтс) – 55:36 (5x5)   2:6 ван Римсдайк – 56:56 (5x5)   3:6 Кофилд (Уайдман, Судзуки) – 57:33 (5x5)

«Флорида Пантерз» одержала 12-ю победу подряд, обыграв дома «Детройт Ред Уингз». «Пантеры» заняли первое место по итогам регулярного сезона в Атлантическом дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ганье (Зутер) – 04:08 (5x5)   1:1 Аччари (Монтур, Торнтон) – 09:19 (5x5)   2:1 Барков (Дюклер, Юбердо) – 18:53 (5x4)   3:1 Марчмент – 19:39 (5x5)   3:2 Бертуцци (Зутер, Линдстрём) – 26:15 (5x5)   4:2 Уигар (Марчмент, Хёрнквист) – 36:05 (5x5)   5:2 Райнхарт (Беннетт, Юбердо) – 43:50 (5x4)

«Баффало Сэйбрз» в гостевой встрече уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». В составе хозяев дебютировал российский защитник Никита Охотюк, он отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Окпосо (Далин, Андерсон) – 31:53 (4x5)   0:2 Так (Олофссон) – 32:40 (4x5)   0:3 Далин (Олофссон) – 37:58 (5x5)   1:3 Боквист (Маклауд, Хэмилтон) – 39:52 (5x5)   2:3 Охотюк (Куокканен, Заха) – 44:59 (5x5)   2:4 Пауэр (Скиннер, Томпсон) – 48:33 (5x5)   2:5 Скиннер (Томпсон, Олофссон) – 56:03 (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» дома крупно обыграл «Бостон Брюинз». Форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель стал автором хет-трика.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 07:49 (5x5)   2:0 Цукер (Картер, Марино) – 26:10 (5x5)   3:0 Гюнцель (Летанг) – 36:12 (5x5)   4:0 Гюнцель – 57:55 (en)

«Нью-Йорк Рейнджерс» в дерби оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс». Российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отдал четыре голевых передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Копп (Панарин, Труба) – 03:43 (5x5)   0:2 Копп (Панарин, Фокс) – 07:48 (5x5)   0:3 Копп (Строум, Панарин) – 18:13 (5x5)   1:3 Нельсон (Бейли) – 20:37 (5x5)   1:4 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 37:15 (5x4)   1:5 Строум (Панарин, Фокс) – 39:07 (4x4)   2:5 Нельсон (Барзал, Добсон) – 42:06 (5x4)   2:6 Ривз (Лафренье, Гудроу) – 52:53 (5x5)   3:6 Бейли (Добсон, Хара) – 53:22 (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 8:1. Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, Михаил Сергачёв отметился одной голевой передачей. Форвард канадского клуба Илья Михеев стал автором единственной шайбы команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Чернак, Хагель) – 23:54 (5x5)   2:0 Колтон (Пол, Перри) – 31:37 (5x5)   3:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 32:38 (5x4)   4:0 Кучеров (Перри, Киллорн) – 35:07 (5x4)   5:0 Палат (Сергачёв, Стэмкос) – 41:12 (5x5)   6:0 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 44:33 (5x4)   6:1 Михеев (Спецца, Джордано) – 47:45 (5x4)   7:1 Колтон (Палат, Макдона) – 48:50 (4x4)   8:1 Марун (Палат, Колтон) – 54:11 (5x5)

«Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фиала (Годро, Болди) – 24:53 (5x5)   1:1 Петтерссон (Гарланд, Бёзер) – 25:31 (5x5)   2:1 Сперджен (Дюхайм, Миддлтон) – 27:10 (5x5)   2:2 Хаймор – 29:22 (5x5)   2:3 Петтерссон (Гарланд, Дермотт) – 36:09 (5x5)   3:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 38:36 (5x5)   4:3 Фиала (Бродин, Годро) – 52:17 (5x5)   5:3 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 58:05 (5x5)   6:3 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 58:47 (en)

«Калгари Флэймз» переиграл на своей арене «Даллас Старз». Защитник «огней» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ткачук (Годро, Андерссон) – 30:06 (5x4)   1:1 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 31:53 (5x4)   2:1 Ханифин (Тоффоли, Андерссон) – 40:20 (5x5)   2:2 Гленденинг (Карльстрём) – 45:29 (5x5)   3:2 Танев (Чюлингтон, Манджапане) – 53:05 (5x5)   4:2 Манджапане – 59:35 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» дома уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс», улучшив шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дано (Кемпе, Дурзи) – 11:58 (5x4)   2:0 Копитар (Эдлер, Кемпе) – 29:16 (5x5)   2:1 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 35:13 (5x4)   3:1 Атанасиу – 51:45 (5x5)   4:1 Мур (Арвидссон, Эдлер) – 52:00 (5x5)

«Сент-Луис Блюз» в гостях выиграл во встрече с «Сан-Хосе Шаркс». Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой, Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативный пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Грегор (Балцерс, Бёрнс) – 03:05 (5x5)   1:1 Джошуа (Браун, Уокер) – 05:18 (5x5)   1:2 Томас (Тарасенко, Бучневич) – 20:31 (5x4)   1:3 Бучневич (Шенн) – 59:48 (en)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (118 очков, 77 матчей), «Каролина Харрикейнз» (108, 78), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 78), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 78), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (102, 77), «Бостон Брюинз» (99, 77), «Питтсбург Пингвинз» (99, 78) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (106, 78), «Миннесота Уайлд» (105, 77), «Сент-Луис Блюз» (105, 78), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (94, 79), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), и «Даллас Старз» (91, 78).

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