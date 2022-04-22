И. Воробьёв — на вопрос, удивил ли его ЦСКА: это не моя прерогатива, это вы пишите об этом

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мыслями после третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4:0, 2-1).

«Мы отправили соперника в нокаут? Насколько мне известно, нокаут случается, когда выиграл четыре матча. Поэтому рано об этом говорить. Мы готовили ребят к тому, что ЦСКА выйдет ещё злее и ещё больше будет толкаться и бить. Но ребята справились. Молодцы.



Удивил ли меня чем-то ЦСКА? Неправильно комментировать действия соперника. Это не моя прерогатива, это вы пишите об этом. Я комментирую игру своей команды. У нас есть возможность атаковать — атакуем, нет — пашем в обороне. Здесь всё по ситуации», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.