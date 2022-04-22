С. Фёдоров — о 0:4. ЦСКА понял, кто наш соперник. Но о себе мы поняли больше

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:4, 1-2).

«Соперника с победой. Высокие скорости, хорошая игра. Думаю, что мы неплохо смотрелись на этом фоне, хотя пропустили один гол, потом похожий второй гол. Вроде все на местах, но шайба выскочила, и мы были не готовы. Поэтому сделаем небольшой разбор, попереживаем до 12 ночи — и будем готовиться к следующей встрече. Думаю, что борьба начинается. Мы поняли, кто наш соперник, но думаю, что о себе мы поняли больше, поэтому будем стремиться к правильным выводам. Покажем ошибки, которые надо почистить, и будем готовиться.

Мы пропустили 10 шайб за два матча? Вторая встреча в Магнитогорске была непохожей на нас, такой обмен голами был нелогичен с нашей стороны. Мы забили три и были в игре, но это был хороший результат на каком-то отрезке. Что касается сегодняшнего матча, то всё шло постепенно и закономерно, как бы мне ни хотелось говорить по-другому. В принципе мы были в игре. Хотелось забить первую шайбу при 0:3, но после 0:4 уже было сложно так думать, поэтому ничего не могу сказать.

Как итог — 0:4, но не думаю, что при счёте 0:2 было что-то драматичное. У нас были хорошие контратаки, во втором периоде мы держали шайбу в зоне соперника. В общем, надо посмотреть и сделать разбор игры. Не думаю, что будем много менять. Единственное — надо успокоиться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.