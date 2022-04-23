Комиссар НХЛ высказался о смерти 5-кратного обладателя Кубка Стэнли Ги Лефлёра

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отреагировал на уход из жизни в возрасте 70 лет легендарного канадского хоккеиста Ги Лефлёра, являющегося 5-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и входившего в Зал славы НХЛ.



«Вам не нужно было видеть имя и номер игрока на джерси, когда шайба была у Лефлёра, вы и так понимали, кто это. Стильный, удивительный и талантливый – Ги создавал впечатляющий образ всякий раз, когда проносился по льду арены в Монреале. Его светлые локоны волос развевались за ним, когда он готовился поразить ворота ещё одного беспомощного в этой ситуации голкипера или отдать шикарную передачу на гол партнёру.

Введённый в Зал хоккейной славы в 1988 году, Лефлёр был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ во время празднования столетия лиги в 2017 году. Его обожали в Квебеке на протяжении всей его карьеры и после её завершения, он часами раздавал автографы на бесчисленных выступлениях в качестве посла франшизы, установив особую и прочную связь с фанатами своей родной провинции и города. Национальная хоккейная лига скорбит о кончине легендарного Ги Лафлёра и выражает свои глубочайшие соболезнования его семье и миллионам его поклонников», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ на официальном сайте.