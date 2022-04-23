Капризов стал седьмым россиянином в истории НХЛ, кто набирал 100+ очков за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сегодня впервые в карьере достиг отметки в 100 очков, набранных в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний нападающий стал всего седьмым россиянином в истории НХЛ, кто набирал 100+ очков за сезон. Ранее эту отметку покоряли Никита Кучеров (дважды), Александр Могильный (дважды), Сергей Фёдоров (дважды), Евгений Малкин (трижды), Александр Овечкин (четырежды) и Павел Буре (дважды).
В нынешнем сезоне впервые в карьере набрать 100 очков может и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого на данный момент 96 результативных действий.
Национальный бомбардирский рекорд по очкам в сезоне принадлежит Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 баллов. Второе место занимает Могильный (127 в сезоне-1992/1993), следом располагается Фёдоров (120, 1993/1994).
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