Самсонов подарил клюшку юному болельщику «Вашингтона»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов на матче с «Аризоной Койотс» подарил болельщику клюшку, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.

Перед уходом со льда голкипер через щель, которая образовалась после открытия калитки борта, передал клюшку юному болельщику, а тот сильно обрадовался.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей шайбы забросили форвард Конор Шири и защитник Джон Карлсон.



Также перед этим матчем капитан команды Александр Овечкин подарил клюшку болельщику с эпилепсией.



Отметим, что, несмотря на подарок, Самсонов не играл в этом матче.