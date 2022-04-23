Самсонов подарил клюшку юному болельщику «Вашингтона»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов на матче с «Аризоной Койотс» подарил болельщику клюшку, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.
Перед уходом со льда голкипер через щель, которая образовалась после открытия калитки борта, передал клюшку юному болельщику, а тот сильно обрадовался.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей шайбы забросили форвард Конор Шири и защитник Джон Карлсон.
Также перед этим матчем капитан команды Александр Овечкин подарил клюшку болельщику с эпилепсией.
Отметим, что, несмотря на подарок, Самсонов не играл в этом матче.
- 23 апреля 2022
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