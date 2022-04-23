Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов подарил клюшку юному болельщику «Вашингтона»

Самсонов подарил клюшку юному болельщику «Вашингтона»
Комментарии

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов на матче с «Аризоной Койотс» подарил болельщику клюшку, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.

Перед уходом со льда голкипер через щель, которая образовалась после открытия калитки борта, передал клюшку юному болельщику, а тот сильно обрадовался.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей шайбы забросили форвард Конор Шири и защитник Джон Карлсон.

Также перед этим матчем капитан команды Александр Овечкин подарил клюшку болельщику с эпилепсией.

Отметим, что, несмотря на подарок, Самсонов не играл в этом матче.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022