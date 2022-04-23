Тренер «Аризоны» — о Макбэйне: он сыграл против Овечкина. Добро пожаловать в лигу, малыш

Главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи поделился мнением об игре нападающего своей команды Джека Макбэйна в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Для 22-летнего форварда эта игра была шестой в НХЛ. Недавно он перешёл в «Аризону» из Бостонского колледжа.

«Сегодня он играл против Александра Овечкина. Он встречался с Ови, Кузнецовым и Уилсоном. Добро пожаловать в лигу, малыш. У тебя прошла неделя в НХЛ, и ты готов. Для Макбэйна это был тяжёлый матч», – цитирует Туриньи официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей шайбы забросили форвард Конор Шири и защитник Джон Карлсон.