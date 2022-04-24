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34 сейва Бобровского в игре с «Торонто» помогли «Флориде» одержать 13-ю победу кряду

34 сейва Бобровского в игре с «Торонто» помогли «Флориде» одержать 13-ю победу кряду
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» Александр Барков, Клод Жиру и Брэндон Монтур забросили по одной шайбе. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска. У «Торонто» голами отметились Митчелл Марнер и Джастин Холл.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 120 очков, продолжает занимать первое место, «Торонто» с 109 баллами остаётся на третьей строчке. В следующем матче «Флорида» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Броди, Райлли) – 03:25 (5x5)   0:2 Холл (Кемпф, Броди) – 17:20 (5x5)   1:2 Барков (Марчмент, Жиру) – 26:28 (5x5)   2:2 Жиру (Юбердо, Барков) – 34:54 (5x4)   3:2 Монтур (Марчмент, Жиру) – 62:26 (3x3)
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