34 сейва Бобровского в игре с «Торонто» помогли «Флориде» одержать 13-ю победу кряду

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе «Флориды» Александр Барков, Клод Жиру и Брэндон Монтур забросили по одной шайбе. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска. У «Торонто» голами отметились Митчелл Марнер и Джастин Холл.



В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 120 очков, продолжает занимать первое место, «Торонто» с 109 баллами остаётся на третьей строчке. В следующем матче «Флорида» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».