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Гол и ассистентский дубль Кучерова принесли «Тампе» крупную победу над «Нэшвиллом»

Гол и ассистентский дубль Кучерова принесли «Тампе» крупную победу над «Нэшвиллом»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, российский форвард Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Пэт Марун. За «Нэшвилл» забрасывали Роман Йози и Александр Каррье.

Отметим, что на счету 28-летнего Кучерова, помимо заброшенной шайбы, также и ассистентский дубль. Таким образом, в нынешнем сезоне он уже набрал 57 (21+36) очков в 43 матчах. Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв также отметился голевой передачей и набрал показатель полезности «+2».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 19 бросков из 21.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 01:51 (5x4)   2:0 Чирелли (Сергачёв) – 10:59 (5x5)   2:1 Йози (Дюшейн, Форсберг) – 17:18 (5x4)   3:1 Кучеров (Пойнт) – 19:40 (5x4)   3:2 Каррье (Томасино, Экхольм) – 30:42 (5x4)   4:2 Стэмкос (Кучеров, Палат) – 33:58 (5x5)   5:2 Колтон (Хедман, Пол) – 41:37 (5x5)   6:2 Марун (Стэмкос) – 42:08 (5x5)
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