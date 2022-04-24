Гол и ассистентский дубль Кучерова принесли «Тампе» крупную победу над «Нэшвиллом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, российский форвард Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Пэт Марун. За «Нэшвилл» забрасывали Роман Йози и Александр Каррье.

Отметим, что на счету 28-летнего Кучерова, помимо заброшенной шайбы, также и ассистентский дубль. Таким образом, в нынешнем сезоне он уже набрал 57 (21+36) очков в 43 матчах. Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв также отметился голевой передачей и набрал показатель полезности «+2».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 19 бросков из 21.