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Дубль Кастелица помог «Оттаве» победить «Монреаль» в матче с 10 голами

Дубль Кастелица помог «Оттаве» победить «Монреаль» в матче с 10 голами
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Оттавы» Марк Кастелиц оформил дубль, Остин Уотсон, Паркер Келли, Джош Норрис и Алекс Форментон забросили по одной шайбе. У «Монреаля» голами отличились Коул Кофилд, Джоэль Эдмундсон и дважды Рем Питлик.

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава», набрав 67 очков, занимает 13-е место. «Монреаль», потерпевший восьмое поражение подряд, с 51 баллом остаётся на последней, 16-й строчке. В следующем матче «Оттава» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Монреаль» сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кастелиц (Сабурен, Тирни) – 02:33 (5x5)   1:1 Питлик (Эванс) – 15:57 (5x5)   2:1 Уотсон (Холден, Келли) – 20:44 (5x5)   3:1 Келли (Уотсон) – 26:43 (5x5)   4:1 Норрис (Ткачук, Батерсон) – 27:15 (5x5)   5:1 Кастелиц (Сабурен) – 27:50 (5x5)   5:2 Кофилд (Хоффман) – 28:43 (5x5)   5:3 Эдмундсон (Эванс, Питри) – 37:17 (5x5)   6:3 Форментон – 38:05 (4x5)   6:4 Питлик (Галлахер, Дворак) – 48:19 (5x5)
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