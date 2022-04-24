Дубль Кастелица помог «Оттаве» победить «Монреаль» в матче с 10 голами

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «Оттавы» Марк Кастелиц оформил дубль, Остин Уотсон, Паркер Келли, Джош Норрис и Алекс Форментон забросили по одной шайбе. У «Монреаля» голами отличились Коул Кофилд, Джоэль Эдмундсон и дважды Рем Питлик.
В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава», набрав 67 очков, занимает 13-е место. «Монреаль», потерпевший восьмое поражение подряд, с 51 баллом остаётся на последней, 16-й строчке. В следующем матче «Оттава» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Монреаль» сыграет с «Бостон Брюинз».
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