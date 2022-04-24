Стэмкос — третий по длине серии с 2+ очками за «Тампу». Больше лишь у Кучерова и Лекавалье

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Стэмкос продлил серию, в которой он набирает не менее двух очков, до пяти матчей. Он повторил свою лучшую серию в карьере (по пять встреч в сезоне-2009/2010 и 2017/2018). Только два игрока в истории «Лайтнинг» смогли набирать 2+ очков дольше — Венсан Лекавалье (восемь матчей в сезоне-2007/2008) и Никита Кучеров (семь встреч в сезоне-2018/2019).
Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
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