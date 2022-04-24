Андрей Василевский поделился ожиданиями от похода в Белый дом на встречу с Байденом

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился ожиданиями от похода в Белый дом.

«Это будет классный опыт, большое событие для нашей команды. Пойдём, посмотрим, как всё выглядит внутри, нам проведут VIP-тур. Будет круто посмотреть», — приводит слова Василевского журналист Кайл Бургер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в понедельник, 25 апреля, посетят Белый дом в качестве гостей президента США Джо Байдена. Там же должна пройти церемония награждения обладателей Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов. Игроки «Тампы» впервые посетят Белый дом, несмотря на три Кубка Стэнли. После первого чемпионского кубка, завоёванного в сезоне-2003/2004, случился локаут, из-за чего команда не смогла приехать в Белый дом. После следующего чемпионства, 2020 года, совершить визит не удалось из-за пандемии коронавируса.