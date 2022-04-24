Кожевников: по тактике ставлю Воробьёву пять с плюсом, «Магнитка» не дала ЦСКА дышать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о четвёртой встрече финала Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:0).



«Магнитка здорово выглядит, у ЦСКА нет той мощи, как раньше. Это очевидно. Физических проблем, в принципе, не видно, а по тактике ставлю Илье Воробьёву пять с плюсом. Моментов у ЦСКА было очень мало, Воробьёв не дал команде Фёдорова дышать.



Кошечкин — молодец, сильнейший вратарь в КХЛ на сегодняшний день. ЦСКА стоит на краю пропасти, другого варианта больше нет, нужно что-то придумывать. Серёгу Фёдорова очень уважаю, но новых идей не увидел. Трудно что-то менять, когда всё выстроено. Пока Воробьёв полностью переигрывает оппонента», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.