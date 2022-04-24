Кожевников: по тактике ставлю Воробьёву пять с плюсом, «Магнитка» не дала ЦСКА дышать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о четвёртой встрече финала Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:0).
«Магнитка здорово выглядит, у ЦСКА нет той мощи, как раньше. Это очевидно. Физических проблем, в принципе, не видно, а по тактике ставлю Илье Воробьёву пять с плюсом. Моментов у ЦСКА было очень мало, Воробьёв не дал команде Фёдорова дышать.
Кошечкин — молодец, сильнейший вратарь в КХЛ на сегодняшний день. ЦСКА стоит на краю пропасти, другого варианта больше нет, нужно что-то придумывать. Серёгу Фёдорова очень уважаю, но новых идей не увидел. Трудно что-то менять, когда всё выстроено. Пока Воробьёв полностью переигрывает оппонента», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 24 апреля 2022
-
20:06
-
20:05
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:18
-
18:02
-
17:36
-
17:06
-
16:47
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:33
-
15:25
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:15
-
12:53
-
12:32
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:50
-
10:20
-
09:53