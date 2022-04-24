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Защитник «Металлурга» Земчёнок рассказал о предложении от ЦСКА перед началом сезона

Защитник «Металлурга» Земчёнок рассказал о предложении от ЦСКА перед началом сезона
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Защитник «Металлурга» Артём Земчёнок прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022.

«Ожидали, что будет тяжёлая игра с первых минут. ЦСКА некуда отступать, они сразу побежали. Первый период был равный – и у них моменты были, и у нас. Во втором смогли забить, в концовке периода они наложили смены, но ребята молодцы, что выстояли в этом отрезке. В третьем была игра по счёту, удалось удержать.

Про рекорд Егора Яковлева нечего и говорить, он всё доказал, давно выступает на высшем уровне. С ним удобно играть, я стараюсь делать всё, чтобы он и дальше ставил рекорды, он молодец. Конечно, не всегда получится забивать четыре и больше, сегодня забили один, и этого оказалось достаточно. Были контратаки, но, может быть, уже нет свежести, поэтому и не получилось забить больше.

Перед сезоном у меня было предложение от ЦСКА, но я сразу отказался – у меня спартаковское прошлое, было бы неправильно перейти к принципиальному сопернику, раздражителю. Хороший стимул сыграть с ними в финале», — цитирует Земчёнка официальный сайт КХЛ.

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