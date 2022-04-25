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«Торонто» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы

«Торонто» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей (3:3 – основное время, 2:1 в серии буллитов).

За «Торонто» забивали российский защитник Илья Любушкин, российский форвард Илья Михеев и Джейсон Спецца. Победный буллит реализовал Александр Керфут. Также Михеев в этой встрече отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Ларс Эллерс и Маркус Юханссон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард получил травму в третьем периоде после столкновения с бортом и не смог доиграть матч. Нападающий Евгений Кузнецов также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и реализовал послематчевых буллит. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Оши (Манта) – 05:34 (5x5)   1:1 Любушкин (Марнер, Мэттьюс) – 12:32 (5x5)   2:1 Эллер (Фегервары, Карлсон) – 43:32 (5x5)   3:1 Юханссон (Шири, Шульц) – 44:40 (5x5)   3:2 Михеев (Дальстрём, Энгвалль) – 52:36 (5x5)   3:3 Спецца (Михеев, Мэттьюс) – 59:02 (6x5)   3:4 Керфут – 65:00 (ПБ)
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