«Торонто» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей (3:3 – основное время, 2:1 в серии буллитов).

За «Торонто» забивали российский защитник Илья Любушкин, российский форвард Илья Михеев и Джейсон Спецца. Победный буллит реализовал Александр Керфут. Также Михеев в этой встрече отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Ларс Эллерс и Маркус Юханссон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард получил травму в третьем периоде после столкновения с бортом и не смог доиграть матч. Нападающий Евгений Кузнецов также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и реализовал послематчевых буллит. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.