«Бостон» победил «Монреаль», «Колорадо» уступил «Виннипегу»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
За победителей забивали Патрис Бержерон (дубль), Эрик Хаула (дважды) и Чарли Макэвой один раз. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон, Майк Хоффман и Ник Судзуки.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 15:03 (5x5) 0:2 Хаула – 18:03 (бул) 1:2 Андерсон (Галлахер, Питри) – 21:51 (5x4) 1:3 Хаула (Носек, Клифтон) – 24:04 (5x5) 1:4 Макэвой (Бержерон) – 38:09 (5x5) 2:4 Хоффман (Питри, Дворак) – 43:13 (5x4) 3:4 Судзуки (Перро, Пеццетта) – 47:19 (5x5) 3:5 Бержерон (Маршан) – 59:53 (en)
В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
У хозяев отличились Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Николай Элерс. Единственный гол за гостей забил Джей Ти Комфер.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Джонсон, Джонсон) – 45:03 (5x5) 1:1 Лаури (Моррисси) – 49:04 (5x5) 2:1 Уилер (Сэмберг, Пионк) – 50:23 (5x5) 3:1 Коннор (Харкинс) – 52:25 (5x5) 4:1 Элерс (Штястны) – 56:18 (5x5)
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