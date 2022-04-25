«Бостон» победил «Монреаль», «Колорадо» уступил «Виннипегу»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



За победителей забивали Патрис Бержерон (дубль), Эрик Хаула (дважды) и Чарли Макэвой один раз. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон, Майк Хоффман и Ник Судзуки.

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



У хозяев отличились Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Николай Элерс. Единственный гол за гостей забил Джей Ти Комфер.