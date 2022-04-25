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Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»

Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе», общий счёт – 5-4.

В составе «Вегаса» по шайбе на свой счёт записали Чандлер Стивенсон, Макс Пасиоретти, Уильям Каррье, а также Николя Руа.

У гостей дублем отметился Ник Бонино, ещё по разу отличились Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский нападающий Александр Барабанов отметился голевой передачей, ставшей для него 28-й в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, основное время матча и овертайма закончилось вничью. В серии послематчевых буллитов единственную шайбу забросил Томас Бордело, чем принёс победу гостям.

После этого матча «Вегас» набирает 90 очков и располагается на девятом месте в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» имеет в своём активе 76 очков и занимает 12-е место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Барабанов, Мегна) – 11:43 (5x5)   1:1 Стивенсон (Пасиоретти, Пьетранджело) – 14:23 (5x4)   2:1 Пасиоретти (Теодор, Стивенсон) – 27:46 (5x5)   3:1 Каррье (Колесар, Руа) – 29:59 (5x5)   3:2 Бонино (Мегна, Ньето) – 38:55 (5x5)   4:2 Руа (Карлссон, Теодор) – 46:35 (5x5)   4:3 Бонино – 57:54 (6x5)   4:4 Майер (Кутюр, Бёрнс) – 59:59 (6x5)   4:5 Бордело – 65:00 (ПБ)
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