Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе», общий счёт – 5-4.

В составе «Вегаса» по шайбе на свой счёт записали Чандлер Стивенсон, Макс Пасиоретти, Уильям Каррье, а также Николя Руа.

У гостей дублем отметился Ник Бонино, ещё по разу отличились Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский нападающий Александр Барабанов отметился голевой передачей, ставшей для него 28-й в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, основное время матча и овертайма закончилось вничью. В серии послематчевых буллитов единственную шайбу забросил Томас Бордело, чем принёс победу гостям.

После этого матча «Вегас» набирает 90 очков и располагается на девятом месте в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» имеет в своём активе 76 очков и занимает 12-е место в таблице.