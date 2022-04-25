Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победитель определился только в серии послематчевых буллитов, им стал «Сан-Хосе», общий счёт – 5-4.
В составе «Вегаса» по шайбе на свой счёт записали Чандлер Стивенсон, Макс Пасиоретти, Уильям Каррье, а также Николя Руа.
У гостей дублем отметился Ник Бонино, ещё по разу отличились Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский нападающий Александр Барабанов отметился голевой передачей, ставшей для него 28-й в текущем сезоне НХЛ.
Таким образом, основное время матча и овертайма закончилось вничью. В серии послематчевых буллитов единственную шайбу забросил Томас Бордело, чем принёс победу гостям.
После этого матча «Вегас» набирает 90 очков и располагается на девятом месте в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» имеет в своём активе 76 очков и занимает 12-е место в таблице.
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