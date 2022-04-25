Николай Элерс сыграет за сборную Дании на чемпионате мира

Нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс после непопадания команды в Кубок Стэнли рассказал о том, что сыграет за сборную Дании на чемпионате мира.



«Это не было трудным решением», – цитирует Элерса Hockeysverige со ссылкой на датский телеканал TV 2 Sport.



Это будет первый раз с 2017 года, когда Элерс примет участие в чемпионате мира, и на этом турнире у него будет возможность играть под руководством отца Хайнца Элерса, который возглавляет команду.



«Быть в национальной команде – это очень круто, и снова оказаться на чемпионате мира спустя четыре года будет особенным, когда это будет первый раз с моим отцом в качестве тренера. Это должно быть одновременно особенным и веселым», – продолжил Элерс.