«Ваши триумфы вписаны в историю спорта». Путин поздравил Третьяка с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка с юбилеем.
«Уважаемый Владислав Александрович!
Примите поздравления с 70-летним юбилеем.
Вы и сегодня – признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта.
Отрадно, что после завершения столь успешной карьеры Вы заняты важной общественной, законотворческой деятельностью, вносите значимый вклад в продвижение востребованных проектов и инициатив.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
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