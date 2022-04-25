«Большой спортсмен, мастер и человек». Агент – об игре Кошечкина в финале Кубка Гагарина

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина, интересы которого он представляет.



«Василий Кошечкин – большой спортсмен, большой мастер и большой человек. Вот такая триада у меня сейчас в голове. Опыта Василию не занимать, психологическое спокойствие у него на высоком уровне. Отсюда и команда чувствует себя спокойнее, особенно, защитники. Серия продолжается, давайте дождёмся следующего матча», – сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, в финальной серии Кубка Гагарина Василий Кошечкин сыграл на ноль два матча из четырёх. Всего на его счету 20 игр в плей-офф, где он оформил три шат-аута.