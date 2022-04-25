Сушинский: травма — пустяк для Овечкина. Он её проглотит и не заметит

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал травму капитана и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которую он получил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).
«Надо смотреть по состоянию. Но в тонусе всегда быть лучше, чем не играть. Я бы посоветовал Саше вернуться на лёд уже в регулярке. Я не помню у Овечкина вообще серьёзных травм. Это пустяк, который он проглотит и не заметит», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 36-летний россиянин в матче с «Торонто» получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
- 25 апреля 2022
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